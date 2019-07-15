شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في قطاع الشركات استعدادًا لموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالحميد على، وكيل وزارة السياحة، إن حالة طوارئ شهدها قطاع الرقابة على الشركات، استعدادا لموسم الحج، وتجرى حاليا عمليات فحص حافلات النقل البحرى بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحر الأحمر وجنوب سيناء. وشدد في بيان، أمس، على ضرورة التزام الشركات المنظمة لبرامج الحج البرى بالضوابط التي حددتها وزارة السياحة، حفاظا على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

وأكد صبح عبدالفتاح، مدير عام النقل السياحى، على ضرورة التزام الحافلة بوجود جهاز محدد السرعة صالح للاستخدام، وجهاز «جى بى إس»، الذي يمكن من خلاله تحديد مكان الحافلة ومتابعتها خلال الرحلة، بالإضافة إلى ضرورة توافر سائقين لقيادة الحافلة. وأضاف لـ«المصرى اليوم» أنه لا صحة لتأثير التحريك الأخير لأسعار الوقود على أسعار برامج الحج البرى، وأن الضوابط التي أصدرتها وزارة السياحة تحظر جمع أي رسوم أو فرض إتاوات أو أعطاء «إكراميات» للسائقين المنفذين لبرامج الحج البرى.

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من جهة أخرى، قال وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر، إن السعودية أنهت كافة استعداداتها للعمل على إنجاح موسم الحج هذا العام.

في سياق متصل، رفعت وزارة النقل درجة الاستعداد القصوى، وعقد اللواء بحرى رضا إسماعيل، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، اجتماعًا، مع ممثلى مسؤولى شركة الجسر العربى، وممثل محافظة جنوب سيناء، لبحث الترتيبات والاستعدادات والإجراءات الخاصة بموسم الحج البرى.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة الإجراءات اللازمة لسرعة إنهاء سفر الحجاج والعمل على راحتهم والوقوف على الإجراءات العملية وتذليل كافة المصاعب، إضافة إلى تشغيل أربع عبارات لنقل الحجاج، وافتتاح مركز لتسهيل إجراءات الحجاج ومتابعتهم حتى وصولهم للأراضى السعودية.

وتابعت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن، غرفة العمليات المركزية لمتابعة سير عملية تفويج الحجاج، وبدء تشغيل مكتب مصر للطيران بمقر الوزارة، لطبع تذاكر الطيران الخاصة بحجاج الجمعيات الأهلية، والاستعدادات النهائية الخاصة بموسم حج الجمعيات الأهلية لهذا العام. ووجهت الوزيرة بتوفير كافة سبل الراحة لحجاج الجمعيات الأهلية، وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سفر الحجيج من القاهرة واستقبالهم وتسكينهم، على أن تتلقى تقارير على مدار الساعة عن حالة الحجاج، والاهتمام بكبار السن والمرضى وتوفير كراسى متحركة للحجاج في مقار إقامتهم.