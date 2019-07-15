شكرا لقرائتكم خبر عن «الأورومتوسطية للسياحة» تبحث دعم الاستثمارات الأوروبية المباشرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضافت مصر، لأول مرة، فعاليات القمة الأورومتوسطية الثامنة للسياحة، والتى ينظمها اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط «إسكامى»، وتترأسها في الدورة الحالية غرفة الإسكندرية، والتى افتتحت مساء السبت.

قال المشاركون في القمة إن الاتحاد الأوروبى هو الشريك التجارى والاستثمارى والسياحى والتعليمى والتدريبى الأول لمصر، ويعد مصدرًا أكثر من 50% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يشكل أكثر من 40% من جملة الاستثمارات المباشرة الأوروبية لكل دول البحر الأبيض المتوسط.

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وأشار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى يأتى في المرتبة الأولى بجميع المجالات، لافتاً إلى أن تنمية التجارة الداخلية من السياسات التي تتبناها الوزارة، مشيراً إلى دعم الدولة للبنية الأساسية سواء بمشروعات إنشاء مناطق لوجستية أو أسواق الجملة.

وأوضح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، أنه ينبغى ألا يفرقنا البحر الأبيض المتوسط بل يجب أن يجمعنا، فهو بوتقة تفاعل الحضارات منذ آلاف السنين، والمقصد السياحى الأول في العالم الذي يأتى إليه أكثر من ثلث السياحة العالمية، ومن المتوقع بحلول عام 2020 أن يجذب أكثر من 420 مليون سائح، مشيرا إلى أن مصر بدأت في الحصول على نصيبها الذي تستحقه، حيث وَفِد إليها في العام الماضى 11.5 مليون سائح، وزادت حصيلة السياحة خلال الـ9 أشهر الماضية بنسبة 30%، وكل ذلك سيتنامى مع افتتاح المتحف الجديد، وتفعيل الموانئ السياحية الجديدة في الإسكندرية وبورسعيد التي سنروج لها غدا.

وقال سفير الاتحاد الأوروبى، إيفان سركوس، إن الاتحاد يدعم السياحة في دول حوض البحر الأبيض المتوسط عن طريق برنامج التعاون مع المنطقة والتى تضم 14 دولة بالإضافة لبرنامج «انريك 2020» للتطور المستدام للأماكن السياحية.