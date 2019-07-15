شكرا لقرائتكم خبر عن حظك اليوم.. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 15 يوليو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الحمل: 21/3 إلى 20/4

تبدو في حالة إنتاج ولن يكون لديك وقت تهدره إلا في المفيد، لا تلجأ لخطط التأجيل وانته من كل شىء يفرض نفسه.

الثور: 21/4 إلى 20/5

ربما عليك أن تذكر أن التصرف بشجاعة واستقامة هو مفتاح الحياة، وقد تجد فرصة عملية تظهر فيها قدراتك.

الجوزاء: 21/5 إلى 20/6

مكان القمر يجعلك بشوشا وربما عاطفيا ويتحسن مزاجك، الواجبات العائلية في المقدمة وقد تستطيع مساعدة الأصدقاء.

السرطان: 21/6 إلى 20/7

عليك أن تأخذ المبادرة وتعتمد على نفسك ولا تنتظر ردود فعل الآخرين، وربما تتصل بأشخاص لم ترهم من فترة.

الأسد: 21/7 إلى 20/8

عليك أن تتعامل مع عملك بشكل عام وتشرف على كل صغيرة وكبيرة وربما عليك أن ترى من لا تراه بشكل دائم.

العذراء: 21/8 إلى 20/9

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آن الأوان لبناء حياتك بشكل إيجابى ويساعدك ارتفاع القمر غدا ولكن بداية الحماس والتفكير الإيجابى من اليوم.

الميزان: 21/9 إلى 20/10

لا تصر على موقفك بالرغم من من أنك مختلف عمن حولك خاصة في العمل، وبالرغم من أنك مدعم من الكثير.

العقرب: 21/10 إلى 20/11

ربما تجد صعوبة في إيجاد صحبة جيدة اليوم ولكنك تخرج أفكارا مميزة تعجب الجميع وربما تلفت نظر الآخرين عاطفيا.

القوس: 21/11 إلى 20/12

ربما تأتى ببعض الاربتاكات بين الزملاء أو أفراد العائلة، لابد أن تكون شاهدا صادقا ولا تتدخل في المجادلات.

الجدى: 21/12 إلى 20/1

ربما تخطط للمستقبل بحرص وتتحكم في ميزانيتك، واليوم مناسب لتلعب دور المخبر خاصة في مجال العمل، واستخدم قدراتك.

الدلو: 21/1 إلى 20/2

ربما تتوقع أكثر من الطبيعى أو تبدأ السباق قبل أن يعلنوا بدايته، عليك أن تتأكد أين تضع قدمك قبل أن تنطلق.

الحوت: 21/2 إلى 20/3

التعامل بشكل روتينى مناسب في الظروف الفلكية الحالية، ربما تفكر في علاقة عاطفية أو ارتباط رسمى.