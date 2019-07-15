شكرا لقرائتكم خبر عن حظك اليوم.. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 15 يوليو 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
الحمل: 21/3 إلى 20/4
تبدو في حالة إنتاج ولن يكون لديك وقت تهدره إلا في المفيد، لا تلجأ لخطط التأجيل وانته من كل شىء يفرض نفسه.
الثور: 21/4 إلى 20/5
ربما عليك أن تذكر أن التصرف بشجاعة واستقامة هو مفتاح الحياة، وقد تجد فرصة عملية تظهر فيها قدراتك.
الجوزاء: 21/5 إلى 20/6
مكان القمر يجعلك بشوشا وربما عاطفيا ويتحسن مزاجك، الواجبات العائلية في المقدمة وقد تستطيع مساعدة الأصدقاء.
السرطان: 21/6 إلى 20/7
عليك أن تأخذ المبادرة وتعتمد على نفسك ولا تنتظر ردود فعل الآخرين، وربما تتصل بأشخاص لم ترهم من فترة.
الأسد: 21/7 إلى 20/8
عليك أن تتعامل مع عملك بشكل عام وتشرف على كل صغيرة وكبيرة وربما عليك أن ترى من لا تراه بشكل دائم.
العذراء: 21/8 إلى 20/9
آن الأوان لبناء حياتك بشكل إيجابى ويساعدك ارتفاع القمر غدا ولكن بداية الحماس والتفكير الإيجابى من اليوم.
الميزان: 21/9 إلى 20/10
لا تصر على موقفك بالرغم من من أنك مختلف عمن حولك خاصة في العمل، وبالرغم من أنك مدعم من الكثير.
العقرب: 21/10 إلى 20/11
ربما تجد صعوبة في إيجاد صحبة جيدة اليوم ولكنك تخرج أفكارا مميزة تعجب الجميع وربما تلفت نظر الآخرين عاطفيا.
القوس: 21/11 إلى 20/12
ربما تأتى ببعض الاربتاكات بين الزملاء أو أفراد العائلة، لابد أن تكون شاهدا صادقا ولا تتدخل في المجادلات.
الجدى: 21/12 إلى 20/1
ربما تخطط للمستقبل بحرص وتتحكم في ميزانيتك، واليوم مناسب لتلعب دور المخبر خاصة في مجال العمل، واستخدم قدراتك.
الدلو: 21/1 إلى 20/2
ربما تتوقع أكثر من الطبيعى أو تبدأ السباق قبل أن يعلنوا بدايته، عليك أن تتأكد أين تضع قدمك قبل أن تنطلق.
الحوت: 21/2 إلى 20/3
التعامل بشكل روتينى مناسب في الظروف الفلكية الحالية، ربما تفكر في علاقة عاطفية أو ارتباط رسمى.
كانت هذه تفاصيل خبر حظك اليوم.. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 15 يوليو 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.