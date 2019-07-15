شكرا لقرائتكم خبر عن زي النهاردة.. توقيع اتفاقية لندرة (لندن) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقلقت أوروبا الانتصارات المتواصلة للجيش المصرى، وبالأخص مع تداعى أركان السلطنة العثمانية وتجدد أطماع الدول المختلفة في اقتسام تركة رجل أوروبا المريض «الدولة العثمانية» وقد شعرت أوروبا بالقلق من تعاظم قوة مصر بعد انتصارها على الجيش التركى في «نصيبين»، وفى حين دعمت اليونان في ثورتها على تركيا فإنها لم تدعم مصر في سعيها إلى الاستقلال عن الباب العالى، وتخوفت على مصالحها وحضورها بالبحر المتوسط، ورأت أوروبا وجوب تقليم أظافر الجيش المصرى وقد جاهرت إنجلترا بعدائها لمصر ورأت إخضاع محمد على بالقوة، وألّبت عليه دول أوروبا، وعمدت لإبقاء مصر تحت السيادة التركية، فيما جنحت تركيا للسلم والمفاوضة مع محمد على، ثم قدمت دول أوروبا مذكرة إلى الباب العالى في ٢٧ يوليو ١٨٣٩ تطلب فيها باسم الدول الخمس «النمسا وروسيا وإنجلترا وفرنسا وبروسيا» ألا يبرم أمر مع مصر إلا باطلاعها، إلى أن أبرمت معاهدة لندرة (لندن) «زى النهارده» فى١٥ يوليو ١٨٤٠ بين هذه الدول، التي خولت لمحمد على وخلفائه حكم مصر الوراثى، وأن يكون له حكم المنطقة الجنوبية من سوريا المعروفة بولاية عكا «فلسطين» بما فيها مدينة عكا ذاتها وقلعتها، وأن يعيد لتركيا أسطولها ويدفع جزية سنوية للباب العالى، واعتبار قوات مصر البرية والبحرية جزءاً من قوات السلطنة العثمانية، وقد وقعت هذه الاتفاقية بغير علم مصر وفرنسا.