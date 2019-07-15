شكرا لقرائتكم خبر عن واعظة بالأوقاف لـ"كل يوم": "أقوى من يمارس العنف ضد المرأة هى المرأة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة وفاء عبد السلام، واعظة بوزارة الأوقاف، إن أكاديمية الأوقاف الدولية، تتصدى للتفسيرات الخاطئة للنصوص الدينية، واقتطاع الأحاديث النبوية، موضحة أن ذلك يتم عن طريق الفقه المقاصدى للسنة، فهناك أحاديث تم فهمها وتنفيذها بطريقة خاطئة، مثل اقتطاع والفهم الخاطئ لحديث "ناقصات عقل ودين".
وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن وزارة الأوقاف وقعت بروتوكول مع المجلس القومى للمرأة، وبسبب ذلك خرجت وواعظات مع خادمات الكنيسة وأطلقوا مبادرة طرق الأبواب، من استخراج بطاقات شخصية، بالإضافة إلى مباردة "معا من أجل مصر"، والحديث عن الختان والعنف ضد المرأة.
وتابعت:"اكتشفنا أن أول من يمارس العنف ضد المرأة هى المرأة، وأقوى جهة تمارس العنف ضد المرأة هى المرأة، مثل المرأة التى تأخذ ابنتها لامرأة لا تعرف شئ عن الطب للختان، فكثير من الأفكار الخاطئة تلبس رداء الدين"، مشيرة إلى أنهن تحدثن مع النساء عن أن تنظيم النسل مطلب دينى.
كانت هذه تفاصيل خبر واعظة بالأوقاف لـ"كل يوم": "أقوى من يمارس العنف ضد المرأة هى المرأة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.