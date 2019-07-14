شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تعلن الأسعار الرسمية لشواطئ الإسكندرية خلال صيف 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، اليوم، الأحد، الأسعار الرسمية لجميع شواطئ المحافظة والبالغ عددها 59 شاطئا، وذلك خلال صيف 2019.

وأهاب اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بالمصطافين عدم دفع أي مبالغ إضافية عن الأسعار المحددة، وعدم الخضوع لما وصفه بـ«الابتزاز».

ونصح رشاد رواد الشواطئ في حالة التعرض للاستغلال في أسعار الخدمات بالإبلاغ فورا من خلال الصفحة الرسمية للإدارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وأشار إلى أنه سيتم التحقيق في كافة الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية وتفعيل الجزاءات مع عرض النتائج أولا بأول على الصفحة لتكون رادعا لأي مخطئ.

وأهاب رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، رواد الشواطئ بالمشاركة الفاعلة والإيجابية لإعادة الانضباط ولمنع الاستغلال ببعض شواطئ المحافظة.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة، أنه توجد 9 شواطئ عامة ومجانية يسمح للمصطافين فيها بدخول الشماسي والكراسي الخاصة بهم، وفي حالة تأجيرها يدفع «3 جنيهات للشمسية، 1 جنيه للكرسي، 1 جنيه لصندوق إنقاذ الغرقى، 1 جنيه لاستخدام غرفة تغيير الملابس ودورات المياه».

أما شواطئ «الخدمة لمن يطلبها» وعددها 23 شاطئا فتبلغ أسعارها «7 جنيهات للفرد رسم دخول، شاملة 1 جنيه لصندوق الغرقى، 1 جنيه لاستخدام غرفة تغيير الملابس ودورات المياه».

بينما الشواطئ المميزة وعددها 21 شاطئا، فأسعار الخدمات بها «12 جنيها للفرد شاملة 1 جنيه إنقاذ غرقى، 1 جنيه غرفة تغيير الملابس ودورات المياه»، فيما تتراوح أسعار خدمات الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ ما بين 17 و25 جنيها شاملة كافة الخدمات.. وفقا لقائمة الأسعار المنشورة.

الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية تعلن الأسعار الرسمية لجميع شواطئ المحافظة