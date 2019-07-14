شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يهنئ الثاني مكرر بالثانوية العامة: نتيجة مشرفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، الأحد، الطالب عاصم سميح عبدالباعث يوسف الخرصاوي، بمدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي الرسمية للغات بإدارة شرق كفر الشيخ، والحاصل على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة بمجموع 409.5 درجة علمي علوم، بنسبة 99.88%، مقدماً خالص التهنئة لأسرته خلال اتصالًا هاتفياً بالطالب وأسرته، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.

وقال محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، الأحد، إن «المتفوقين يبذلون جهدا كبيراً حتى يصلوا إلى هذه النتائج المشرفة»، لافتاً أن «الثروة البشرية هي أعظم كنز في الأمم ومن ثم يجب الاهتمام بالطلاب، من خلال الالتزام بحق كل طالب في خدمة تعليمية متكافئة، والسعي إلى اكتشاف الموهوبين تعليمًيا وثقافيًا وعلمياً ومساعدتهم، مشيداً بالقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة».

وقدم محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر والتقدير للدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وجميع العاملين بقطاع التعليم بكفر الشيخ، على جهودهم المبذولة في النهوض بالعملية التعليمية، لتحقيق جودة التعليم لأبنائنا في المحافظة.