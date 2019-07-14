شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يهاتف نظيره العراقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى وزير الخارجية العراقي محمد على الحكيم اتصالاً هاتفياً من سامح شكري وزير الخارجية، وجرى بحث العلاقات الثنائية، والتعاون بين بغداد والقاهرة خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين، كما بحثا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان على أهمية حلحلة الأزمات التي تتعرض لها المنطقة بالطرق السلمية، واعتماد الحوار بين أطراف الخلاف، حفاظًا على الاستقرار في هذه المنطقة الحساسة من العالم.