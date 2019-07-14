شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار» يبحث مع سفيرة فنلندا تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، لورا كانسيكاس ديبريس، سفيرة فنلندا بالقاهرة، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الذكاء الاصطناعي وذلك بمقر الوزارة.

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وأكد «عبدالغفار» حرص مصر على الاستفادة من التجارب الناجحة القائمة على مرتكزات العلوم المعاصرة، مشيرًا إلى أن مصر قامت مؤخرًا بنشر استراتيجية رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والتي يتم فيها توسيع الركيزة الثالثة الخاصة بالمعرفة والابتكار والبحث العلمي لتشمل إنتاج ونقل المعرفة بجميع أشكالها في مختلف مستويات التعليم، وآليات رعاية الشباب، ورعاية المواهب، وكذلك تشجيع الابتكار والبحث العلمي، والمساهمة المعرفية الأكاديمية.

وبحث الجانبان سبل تفعيل أوجه التعاون العلمي بين مصر وفنلندا من خلال مبادرات التعاون المختلفة؛ لتعزيز بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على الطلاب.

من جانبها، أكدت السفيرة على اهتمام بلادها بالتعاون التعليمي والبحثي مع مصر، مشيرة إلى رغبة بلادها في تعزيز أفق التعاون في مجالات التعليم، والابتكار، وتغير المناخ، معربة عن رغبتها في تقديم تدريب (on line) لطلاب الجامعات المصرية حول عناصر الذكاء الاصطناعي لإكساب الطلاب المعرفة في هذه المجالات المهمة في المستقبل.