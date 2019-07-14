شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الضرائب: أسعى لميكنة العمليات الضريبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إنه يسعى لميكنة العمليات الضريبية وتعميم الإقرار الضريبي الإلكتروني، مشيرًا إلى أن إقرار ضريبة الدخل يقدم سنويًا للمصلحة، بينما ضريبة القيمة المضافة تقدم شهريًا.

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وأضاف «عبدالعظيم»، في لقاء تليفزيوني، الأحد، أن مصلحة الضرائب بدأت في تطبيق الإقرار الضريبي الإلكتروني رسميًا منذ شهر يناير 2019، وحققت إنجازًا في الحقيقة لم يتوقعه أحد، ولكن تم الاستعداد له بشكل جيد للغاية، موضحًا أن تطبيق الإقرار الضريبي الإلكتروني يوفر جهد كبير للمواطنين أو التجار أو أصحاب المصالح ورجال الأعمال، حيث متاح الــ24 ساعة خلال أيام العام.

وتابع: «بدل ما الشخص يتردد على المأمورية ويدخل في زحام وطوابير عشان يسدد الضريبة المستحقة عليه، ممكن يعملها من البيت أو العمل، المواطن يستطيع تقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني في أي وقت من اليوم وفي أي يوم من السنة».

وأكد أن المنظومة توفر قاعدة بيانات دقيقة، من خلال الإقرارات الإلكترونية كما أنها تّحد من ظاهرة التهرب الضريبي والفواتير الوهمية، وتوفر قاعدة بيانات من خلالها نخطط للمجتمع الضريبي.