شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة «نيو جيزة»: منح دراسية لطلاب الثانوية العامة تصل إلى 50% من المصروفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة نيو جيزة فتح باب الحجز والقبول بكلية الصيدلة في برنامجها المشترك مع جامعة لندن (UCL) والمصنفة عالمياً السابع والأولى على مستوى المملكة المتحدة، وذلك لتخريج صيدلي متميز في شتى مجالات العمل الصيدلي.

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وقالت الجامعة، في بيان الأحد، إنه سيتم تقديم منح دراسية تتراوح ما بين 25 و50% من الرسوم الدراسية حسب مستوى التفوق العلمي واللغة الإنجليزية والحالة الاجتماعية للطالب، مشيرة إلى أن المصروفات الدراسية للكلية هي 95.000 جنيه مصري، وتصل بعد التخفيض إلى 42.500 جنيه مصري.

وتضمّ جامعة نيو جيزة كليات الطب والأسنان والصيدلة وإدارة الأعمال والمالية، والاقتصاد والسياسة.

وأوضحت الجامعة أنها تسعى لتقديم خريجين رواد الأعمال يخلقون الآلاف من الفرص والوظائف بدلاً من متابعتها، وتسعى الجامعة للوصول إلى مجتمع نابض بالحياة من الباحثين والأساتذة والطلاب متعدد التخصصات من الطراز العالمي الذي يعزز التميز ويشجع الابتكار، والتكامل والتعاون مع صناعات السوق المختلفة.