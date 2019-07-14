شكرا لقرائتكم خبر عن فؤاد الهاشم: إخوان الكويت جهاز الـ«ATM» للإرهابية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف فؤاد الهاشم، الكاتب الصحفي الكويتي، أنه لأول مرة تعلن الحكومة الكويتية عن القبض على خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن إخوان الكويت هم جهاز الـ«ATM» لقيادات الجماعة الإرهابية في مصر.

وقال «الهاشم» في مداخلة هاتفية، أن بعض نواب البرلمان الكويتي مارسوا ضغوطا كبيرة، على مسؤولي وزارة الداخلية لعدم ترحيل أعضاء الخلية الإرهابية لمصر، وهناك 3 وزراء في الحكومة الكويتية أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.

Advertisements

وأوضح أن الخلية الإرهابية تضم أكثر من 150 شخصا، ولكن ما تم القبض عليهم لا يزيد عددهم على 18 شخصا، مشيرا إلى أن عناصر الإخوان في الكويت يحصلون على دعم مالي كبير من الدولة ومن أثرياء الكويت.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أمس الجمعة، أنها أوقفت عناصر مصرية هاربة من أعضاء التنظيم على أراضيها.

ووفقًا لبيان فإن الموقوفين صدرت بحقهم أحكام قضائية في مصر، حيث اعترف المقبوض عليهم، خلال التحقيقات، بتنفيذهم عمليات إرهابية والإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل البلاد.

وتواصل السلطات الكويتية التحقيق مع هذه العناصر، لمعرفة الجهات أو الأفراد الذين مكنوهم من الاختباء والتستر عليهم أو من تعاون معهم.