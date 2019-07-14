شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الضرائب: نستهدف جمع 761 مليار جنيه هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، الشكر والتقدير لكل العاملين في مصلحة الضرائب على ما بذلوه من جهد خلال العام الماضي المالي المنتهي، حيث حقق 688 مليار جنيه، وجرى تحقيق النسبة التي تم وضعها سابقًا بنسبة 100% وتحصيل المبلغ كاملًا، موضحًا أن العام المالي الحالي 2019-2020 يستهدف جمع 761 مليار جنيه.

وقال «حسين»، خلال تصريحات متلفزة: «زي ما اجتهدنا وحطينا رقم مستهدف وحققناه العام الماضي، سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الرقم العام الحالي»، موضحًا أنه سيتم جمع هذا الرقم من خلال خطة لتطوير مصلحة الضرائب المصرية بشكل عام.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن تطوير مصلحة الضرائب المصرية تشمل عدة محاور أول محور فيها محور هندسة وتبسيط الإجراءات الضريبية وتم الانتهاء منه من خلال شركة متخصصة في هذا المجال بالاشتراك مع مجموعات عمل على مستوى القطاعات، وكذلك ميكنة العمليات الضريبية.