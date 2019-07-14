شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تستعرض جهود مكافحة جرائم المال العام (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الداخلية إنها نجحت خلال شهر في ضبط العديد من القضايا ضمن جهودها لمكافحة جرائم الفساد بشتى صوره وأشكاله، بما ينعكس على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وأوضح تقرير مصور أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد.