شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره العراقى القضايا الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزير الخارجية العراقى محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية سامح شكري، وجرى بحث العلاقات الثنائية، والتعاون بين بغداد والقاهرة خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين، كما بحثا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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ووفقا لبيان وزارة الخارجية العراقية، أكد الجانبان على أهمية حلحلة الأزمات التي تتعرض لها المنطقة بالطرق السلمية، واعتماد الحوار بين أطراف الخلاف حفاظاً على الاستقرار في هذه المنطقة الحساسة من العالم.