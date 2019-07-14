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شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فرنسا: ماكرون يستقبل الرئيس السيسي فى باريس أغسطس المقبل ..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سفير فرنسا فى القاهرة، ستيفان روماتييه، إن الرئيس الفرنسىً إيمانويل ماكرون، سوف يُستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس المقبل.
وقال روماتييه، فى كلمته بمناسبة احتفال العيد الوطنى، مساء اليوم، الأحد، إن فرنسا لديها العديد من الطموحات فى العلاقات بين البلدين، وهذا ما اقترحه الرئيس ماكرون، خلال لقاءه بالرئيس السيسى، فى يناير الماضى عند زيارته للقاهرة، وهذا ما سيقوله مجددا عندما يستقبل الرئيس السيسى فى فرنسا نهاية أغسطس المقبل.
وتحدث السفير الفرنسى عن اهتمام بلاده بالتعاون والشراكة مع مصر، فى مجال التعليم، فضلا عن اهتمامها بالمشروعات فيما يتعلق بالمدن الجديدة، ومشروعات البنية التحتية ومشروعات الطاقة.
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