شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6.. ضبط عصابة تنصب على المواطنين وتبيع أرض ملك الدولة بـ6 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على موظفين بكل من جهاز مدينة 6 أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واثنين من مسئولي شركة متخصصة في مجال التسويق العقاري، وصاحبي شركة للاستثمار العقارى تم إنشاؤها لإثبات وضع يد غير حقيقي على قطعة أرض مساحتها 1000 فدان من أملاك الدولة تتعدى قيمتها 6 مليارات جنيه، وتتبع جهاز مدينة 6 اكتوبر الجديدة بالرغم من عدم وجود أى مظاهر لوضع اليد.

ألقت هيئٔة الرقابة الإدارية القبض على موظفين بكل من جهاز مدينة 6 أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واثنين من مسئولي شركة متخصصة في مجال التسويق العقاري، وصاحبي شركة للاستثمار العقارى تم إنشاؤها لإثبات وضع يد غير حقيقي على قطعة أرض مساحتها 1000 فدان من أملاك الدولة تتعدى قيمتها 6 مليارات جنيه، وتتبع جهاز مدينة 6 اكتوبر الجديدة بالرغم من عدم وجود أى مظاهر لوضع اليد.

هنأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جميع طلاب الثانوية العامة الناجحين بامتحانات الدور الأول وأولياء أمورهم لارتفاع نسبة النجاح ووصولها لأكثر من 78%، كما وجهت الشكر لجميع العاملين بالثانوية العامة ووزارة الداخلية التى شاركت فى تأمين اللجان وطباعة الامتحانات والقضاء على التسريب وهذا إنجاز كبير لأنه كان يفقد مصداقية الامتحان ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

أعلن الشيخ صالح عباس وكيل مشيخة الأزهر، أوائل القسم العلمى بالثانوية الأزهرية، منذ قليل، لعام 2019 مشيرًا إلى أن الفتيات تفوقن على البنين، وهذا ما أثبتته السجلات فى الفترة الأخيرة.

أعلن الشيخ صالح عباس وكيل مشيخة الأزهر، أوائل القسم الأدبى بنتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2019 وهم 10 طلاب وطالبات، مشيرا إلى أن الأول على الجمهورية للقسم الأدبى بنسبة 99.37 وهو محمد السيد خليل محمد متولى، من الدقهلية معهد كفر الخوازم.

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي المادة (20) بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، والتي تجيز للجميعات الأهلية فتح فروع لها خارج مصر وما يتعلق بها من ضوابط.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجة البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على المادة "2" من مشروع قانون تنظيم العمل الأهلى، والتى أكدت على أن يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم من للجهة الإدارية المختصة، وذلك التزاماً بنص المادة 75 من الدستور ونصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعى أو معنوى فى الانضمام إليها أو الانسحاب.

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أفادت تقارير إعلامية بمصرع 9 أشخاص فى تحطم طائرة صغيرة في مدينة أوميو بالسويد.

أعلن أحمد إبراهيم محافظ أسوان، عن موافقة المستشار عمر مروان ، وزير شئون مجلس النواب ، على مد فترة قبول الرغبات لمدة أسبوعين أخرين لتنتهى فى 31 يوليو الجارى على أن يتم النظر فى التظلمات والبت النهائى فيها يوم 20 أغسطس القادم، فى إستجابة لمطالب أهالى النوبة بمد فترة تقديم رغبات الحصول على التعويضات المقررة والتى بدأت من يوم 25 يونيو الماضى ولمدة 3 أسابيع.

نشر موقع وزارة الشباب والرياضة بيانا، أعلن فيه أن وزارة الشباب والرياضة، تحقق فيما ورد إليها من استغاثة حول وجود وكر للمخدرات بإحدى الساحات الشعبية ببورسعيد، وكذلك الشكوى من تحول الملعب إلى حظيرة مواشى ووكر لزراعة المخدرات بالملعب.

خصصت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، باص يحمل فرقه موسيقية للتجول بمحافظة بورسعيد، لدعوة المواطنين للتسجيل فى المنظومة الصحية الجديدة، وإتمام إجراءات الفحص الطبى المجانى.

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، 10 طائرات على متنها مشجعى تونس والجزائر، لمؤازرة منتخب بلادهم فى نصف نهائى كأس الأمم الإفريقية.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، على مــواد الإصـدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.

"أنا ضد الكسر" شعار رفعته ابتهال أحمد محمد، التى استطاعت أن تحقق الأولى على محافظة أسوان فى الشهادة الثانوية العامة علمى علوم رغم الظروف الصعبة التى ألمت بها خلال فترة الامتحانات بوفاة والدها، ورغم ذلك واصلت الكفاح والإصرار على النجاح بتفوق لتحقيق أمنية والدها الذى توفى قبل أن تبشره بحصولها على المركز الأول.

حددت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من خلال مكتب التنسيق، 6 خطوات رئيسية لإدخال الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى من قبل طلاب الثانوية العامة، بعد إعلان الحد الأدنى ومواعيد التقدم للمرحلة الأولى من التنسيق ببيان رسمى من الوزارة.