الأنبا باخوم يفتتح "الافوكاتو" المؤتمر السنوى لشباب الكنيسة الكاثوليكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الانبا باخوم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية ، اليوم الاثنين، مؤتمر لجنة الشباب السنوى التابع للايبارشية البطريركية بالعبور تحت عنوان "الافوكاتو " وتحت شعار " يهب الروح القدس للذين يسألونه ".
بدأ الانبا باخوم ، كلمته بتوجيه الشكر لكلًا من الأب عمانوئيل صبحي ، والأب ماجد مؤنس و آمال سعدي و الخدام والشمامسة القائمين علي المؤتمر ، قائلا :
شكرًا لمجيئكم، فكل واحد فيكم ترك أعماله لنكون سويا مضيفًا "الشباب ليسوا محتاجين لإجبارهم علي طريق لكن يحتاجون فقط أن نوقظ الروح فيهم و ندعهم يعملون" ، واختتم الانبا باخوم لقائه باستقبال الأسئلة من الشباب والتقاط الصور التذكارية معهم .
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