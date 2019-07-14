شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل بعثة الخماسى الحديث للناشئين بعد الفوز ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم، بعثة المنتخب القومى للخماسي الحديث للناشئين تحت 21، بعد تحقيق لقب بطولة العالم للناشئين والتى نظمتها دولة بولندا، بإحرازهم الميداليه الذهبية في تتابع فرق رجال.

واوضحت مصادر، أنه تم تخصيص فريق من العلاقات العامة لاستقبال المنتخب بصالة 2، وإنهاء الاجراءات الخاصة به، بعد تحقيق إنجاز فى بطولة العالم.