شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء مسئولى البيئة ونقيب المعلمين يبحث تنظيم برامج توعية ودورات تدريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع خلف الزناتي نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، مع مسئولى وزارة البيئة، والدكتور مجدي علام خبير البيئة، وذلك لبحث التعاون المشترك في تنظيم برامج توعوية وتدريب للمعلمين والطلاب وأيضاً تطوير البيئة المحيطة بالمدارس خاصةً بالمناطق الشعبية والريفية الفقيرة على أن تكون تحت رعاية وزارة البيئة.

ومن جانبها رحبت وزارة البيئة بالتعاون المشترك مع نقابة المهن التعليمية خاصةً وأنها تعد أكبر نقابة مهنية في الشرق الأوسط وتغطي مقراتها كافة مناطق الجمهورية ولها الكثير من التجارب الناجحة مثل تشجير أسوار المدارس.

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وأعرب نقيب المعلمين عن سعادته باللقاء المثمر مشيداً بالمبادرات التي تطلقها الوزارة والتي كانت آخرها مبادرة توزيع الأكياس البديلة صديقة البيئة لاستخدامها بدلاً من الأكياس البلاستيكية المضرة.

وأوضح الزناتي أنه تم استعراض العديد من البرامج محل التعاون والاهتمام المشترك بين النقابة ووزارة البيئة منها ( أضرار استخدام الأكياس البلاستيكية – تشجير المدارس – التوعية البيئية - المخلفات الصلبة - توزيع 1000 حاوية قمامة بالمدارس لتشجيع الطلاب على الاهتمام بالنظافة ".