شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن خالص التعازى فى ضحايا الفيضانات بمنطقة جنوب آسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، عن خالص التعازى فى ضحايا الفيضانات، التى أصابت منطقة جنوب آسيا فى كل من نيبال والهند وبنجلاديش، مما أسفر عن وفاة العشرات.

كما أعرب البيان عن خالص التعازى لأسر الضحايا، مؤكدا على وقوف مصر حكومة وشعبا مع دول المنطقة فى تلك الأزمة.