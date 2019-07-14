شكرا لقرائتكم خبر عن العلاقات الزراعية الخارجية تطلب موظفين من القطاعات الأخرى بالوزارة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الأحد، تقريرا من الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية يفيد وجود عجز كبير فى بعض التخصصات الوظيفية بالإدارة ويطلب تعيين موظفين جدد عن طريق النقل من قطاعات الوزارة المختلفة والهيئات التابعة والمراكز البحثية على الوظائف التخصصية التالية:- - مجموعة تخصصية لوظائف الزراعة - مجموعة تخصصية فنون واعلام - مجموعة تخصيصية تنمية ادارية - مجموعة تخصصية للوظائف المكتبية المؤهلات والمتطلبات الوظيفية من المتقدمين: Advertisements - أن يكون معيناً بالجهات التابعة لوزارة الزراعة - إجادة اللغة الإنجليزية أو الفرنسية تحدثاً وكتابةً. - إجادة استخدام تطبيقات الحاسب الآلي إجادة تامة - الا يتجاوز سن المتقدم عن أربعون عاماً - أن يجتاز جميع اختبارات اللغة الانجليزية والمقابلات الشخصية. تقدم الطلبات الى الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية مرفق به السيرة الذاتية باللغة العربية والإنجليزية علي البريد الإليكتروني: [email protected] في موعد غايته اسبوعين من تاريخ نشر الاعلان.

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