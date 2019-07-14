شاب يمزق جسد آخر بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

مزق شاب جسد آخر بسبب خلافات بينهما في منطقة المطرية.

تلقى قسم شرطة المطرية بلاغًا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بأحد الشوارع بدائرة القسم.

ودلت التحريات على نشوب مشاجرة بين شابين بسبب خلافات سابقة بينهما، قام على أثرها المتهم بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين".

تم نقل المصاب إلى المستشفى وألقي القبض على المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.