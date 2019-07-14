محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.
كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر، كالآتي:
الصغرى العظمى
القاهرة 25 37
شبين الكوم 25 36
طنطا 24 35
دمنهور 24 33
الإسكندرية 24 32
بلطيم 25 31
مطروح 24 30
السلوم 23 32
سيوة 23 39
بورسعيد 25 30
دمياط 25 30
الزقازيق 24 37
الإسماعيلية 24 37
السويس 24 36
العريش 23 32
رفح 23 31
رأس سدر 25 39
نخل 20 37
نويبع 26 37
طابا 25 36
كاترين 18 34
الطور 26 37
شرم الشيخ 29 39
الغردقة 29 41
مرسى علم 27 38
الفيوم 25 38
بنى سويف 25 38
المنيا 26 38
أسيوط 26 39
سوهاج 27 39
قنا 27 40
الأقصر 28 42
أسوان 30 43
أبوسمبل 29 41
الوادي الجديد 30 43
شلاتين 29 40
أبو رماد 29 38
حلايب 30 35
رأس حدربة 30 34
كانت هذه تفاصيل خبر شديد الحرارة والقاهرة 37.. تعرف على تفاصيل طقس الاثنين (بيان بالدرجات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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