وزيرة الثقافة تكرم "أم كلثوم" ابنة نجيب محفوظ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

كرمت وزيرة الثقافة، "أم كلثوم" ابنة الأديب العالمي نجيب محفوظ، خلال افتتاح متحف نجيب محفوظ بتكية أبو الذهب، مساء السبت.

وثمنت الوزيرة، الدور الذي لعبته أم كلثوم، في إنشاء المتحف وإهدائها الكثير من مقتنيات أديب نوبل لوضعها بمتحف نجيب محفوظ، مؤكدة أنها بصدد إهداء بالطو والدها للمتحف؛ فيما شكرت "أم كلثوم"، وزيرة الثقافة، على اهتمامها بالأديب الراحل.

وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور خالد العناني وزير الآثار صباح الأحد متحف ومركز "إبداع نجيب محفوظ"، بتكية أبو الدهب بحي الأزهر، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد كبير من المثقفين والكتاب وقيادات وزارة الثقافة وعلى رأسهم الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس صندوق التنمية الثقافية والدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب والمهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والكاتب يوسف القعيد وعدد من المثقفين والأدباء.

يذكر أن العمل على تأسيس متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ، بدأ عام 2006، وهو يتكون من طابقين الأول به قاعات للندوات، مكتبة سمع بصرية، مكتبة عامة، مكتبة نقدية تضم أهم الأبحاث والدراسات عن أعمال نجيب محفوظ، أما الثاني فيضم جناحا للأوسمة والشهادات التي نالها الراحل، وآخر لمتعلقاته الشخصية مع بعض الأوراق بخط يده وقاعة المؤلفات التي تضم جميع أعمال أديب نوبل بطبعاتها القديمة والحديثة إضافة إلى الأعمال المترجمة، فضلا عن قاعة للسينما وعدة قاعات أخرى تحمل أسماء الحارة - رثاء - أحلام الرحيل - أصداء السيرة - تجليات ونوبل.