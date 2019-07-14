بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر وبنك مصر لدعم شباب الباحثين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

وقع الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر بروتوكول تعاون مع الدكتورة لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي لإنشاء بيت التصميم بكلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا برعاية البنك المركزي المصري، وذلك لدعم المبتكرين والمخترعين من الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس.

وقال رئيس جامعة الأزهر - في بيان اليوم - إن الجامعة قامت بإنشاء مكتب "التيكو" وحاضنة الأعمال التكنولوجية بكلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا، ونادي ريادة الأعمال بمقر الجامعة بمدينة نصر، وأيضا إعداد مقترح مبدئي لسياسة الملكية الفكرية، وجاري عرضها على جميع الكليات للوصول إلى الصيغة النهائية لحماية حقوق الملكية الفكرية للجامعة ولأعضاء هيئة التدريس لتشجيع الباحثين والطلاب على الابتكار وإنتاج التكنولوجيات في بيئة محفزة ومشجعة للابتكار والإبداع.

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وأضاف أن هذا المشروع يمثل بداية تعاون في عدد من المشروعات بين جامعة الأزهر، وبنك مصر لدعم الابتكار وتسويق التكنولوجيا وتطوير البحث العلمي في الجامعة وربطه باحتياجات الصناعة الملحة في مجالات الطاقة والمياه والزراعة والصحة والتعليم والذكاء الاصطناعي لتحويل مخرجات البحث العلمي إلى نماذج أولية قابلة للتطبيق ،وتشجيع الباحثين لإنتاج منتجات تكنولوجية متطورة بأيدي مصرية تحت شعار "صنع في مصر".

جدير بالذكر أن "بيت التصميم في جامعة الأزهر" يعتبر الأول من نوعه في جامعة الأزهر والثاني في الجامعات الحكومية والخاصة في مصر ويعد خطوة هامة في سبيل تحقيق مفهوم الجامعة الريادية.

شهد توقيع البروتوكول نرمين الطاهر، نائب وكيل محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والدكتور بركات حسانين، عميد كلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا والمشرف العام على بيت التصميم، والدكتور محمد جلال فرغلي، رئيس قسم التعدين والبترول بكلية الهندسة بقنا ومدير بيت التصميم ومقدم مقترح المشروع إلى البنك.