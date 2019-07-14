وزير التنمية المحلية ومحافظ أسيوط يفتتحان معرضا للحرف التراثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد وزير التنمية المحلية، أن تنمية وتطوير الصناعات اليدوية والتراثية تأتي على رأس أولويات خطة عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية باعتبارها أحد أهم الصناعات ذات الهوية الوطنية والتي لها بعد اجتماعي وثقافي كبير حيث تستهدف الدولة تنمية الحرف اليدوية والتراثية القائمة والمنتشرة فى كافة محافظات مصر وتقدم الدعم الفني اللازم للارتقاء بامكانات وقدرات الحرفيين لضمان استدامة وتوارث هذه الحرف .

جاء ذلك خلال افتتاحه معرضًا للحرف اليدوية والتراثية التي تتميز بها محافظة أسيوط ومعرض منتجات الجمعيات الاهلية والاطراف الصناعية والاسر المنتجة بالبهو الرئيسي لديوان عام المحافظة.

وضم المعرض منتجات الأسر المنتجة تمثل الصناعات اليدوية والحرفية والتراثية مثل الكليم والسجاد والخيامية والمفروشات المنزلية والمنسوجات والجلود والخزف والحلى والاكسسوارات والنقش على النحاس وغيرها من الحرف اليدوية التي تعكس صورة التراث المصري فضلاً عن تفقد معرض لمنتجات الجمعيات الأهلية من ملابس ومشغولات يدوية وأقمشة ومفروشات والمخبوزات "حلويات" وإعادة تدوير المخلفات المختلفة وقسم الأطراف الصناعية وأجهزة تعويضية مختلفة التي تم صنيعها بمصنع الأطراف الصناعية التابع لمديرية التضامن الاجتماعي ومركز تأهيل الفتيات المعوقات بالفتح والمركز الشامل لتأهيل الاجتماعي للبنين فضلاً عن مشاركة 6 جمعيات أهلية آخرى.

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وعبر وزير التنمية المحلية عن إعجابه بمنتجات المعرض موجها الشكر لكل من شارك في إقامته ومعربًا عن سعادته بالتميز الذي يشهده المعرض والتنوع في المنتجات وتصميماتها متمنياً تنمية وتطوير المعارض بشكل دائم من أجل النهوض بالصناعة اليدوية المصرية التي تمثل التراث المصري.

وأشار اللواء جمال نورالدين إلى حرص المحافظة على التوسع فى هذه الصناعات ليس فقط في التجمعات الصناعية وإنما داخل كل بيت بهدف توفير فرص عمل أمام الشباب والفتيات لافتا إلى تطوير مبنى خان الخليلي بالفتح وتجهيز وصيانة مكان الورش للاستفادة منها في تصنيع الحرف التراثية للحفاظ عليها وتدريب طلاب التعليم الفني وتعليمهم وفتح سوق عمل جديدة وتعظيم الاستفادة منها بكافة الطرق الممكنة بالتنسيق بين التعليم الفني وإدارة التعاون الإنتاجي بالمحافظة.

حضر الافتتاح اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا والدكتور أحمد الانصاري محافظ سوهاج والدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية والمهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومجدى نجيب وكيل المديرية ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ لشئون الجمعيات الاهلية ومسئولي الجميعات ومنظمات المجتمع المدني.