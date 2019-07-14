مصر | حبس صاحبي مخبزين بعد أن استولوا على 435 الف جنية بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس صاحبي مخبزين بعد أن استولوا على 435 الف جنية بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المرج، حبس صاحبي مخبزين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن استولوا على 435 ألف جنيه من أموال الدعم بمنطقة المرج.

وكانت البداية عندما تمكن ضباط مباحث التموين بالعاصمة من ضبط اثنين من مسئولي المخابز البلدية الكائنة بدائرة قسم شرطة المرج، لتلاعبهما واختراقهما نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وتصرفهما في كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعها في السوق السوداء، واستيلائهما على أموال الدعم بمبلغ وقدره 435 ألف جنيه.

ووفقا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية، أن المبالغ المستولى عليها تحصلا عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق