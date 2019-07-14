مصر | إحالة موظف للجنايات لقتله خالته لسرقتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة موظف للجنايات لقتله خالته لسرقتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحالت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، موظف متهم بقتل خالته بمعاونة صديقة لسرقتها، الي محكمة الجنايات.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن تلقي قسم باب الشعرية قد تلقي بلاغًا من "ميرفت.ر.م" 42 سنة، مدرسة، والتى أفادت بعثورها على والدتها "زهيرة.ف.م" 67 سنة، ربة منزل، مقتولة داخل شقتها فى باب الشعرية، ومن خلال التحريات تم التوصل أن وراء ارتكاب الجريمة، "خالد.م.ص" 19 سنة، موظف سابق بشركة تجارية، وهو نجل شقيقة المجنى عليها، وصديقه"عبد العزيز.م.م" 22 سنة، موظف سابق بذات الشركة، تم ضبطهم.

كما كشفت التحقيقات ومعاينة النيابة ومناظرة الجثة، عن أنها لمسنة، والجثة موثوقة اليدين والقدمين ومعصوبة العينيين، بولفحص تبين سرقة مشغولاتها ومبلغ 1000 جنيه.

واعترف المتهم الأول عن ارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية وعلمه أن خالته تقيم بمفردها، فاتفق مع صديقه على التخلص منها وسرقة مصوغاتها وما تحتفظ عليه من أموال، وتوجها لمسكنها وطرقا الباب مدعين أنهما محصلان شركة المياه وفور فتحها الباب قاما برش إسبراى مخدر على وجهها.

ثم قام الأول بتكميم فمها بقطعة قماش وتوثيق يديها وقدميها وتعصيب عينيها بسلك الهاتف الخاص بالمنزل حتى فارقت الحياة، ومن ثم استوليا على ما كانت تقتنيه من مصوغات عبارة عن 10 غوايش و3 خواتم، ومبلغ ألف جنيه من دولابها، فتم ضبط المسروقات بمسكن الثانى.