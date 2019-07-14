مصر | عرض أجزاء سيارات مجهولة المصدر على لجنة فنية لكشف التلاعب بها بالجمالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض أجزاء سيارات مجهولة المصدر على لجنة فنية لكشف التلاعب بها بالجمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلفت نيابة الجمالية الجزئية، لجنة فنية لعرض المضبوطات لفحصها وكشف طرق التلاعب بها، وإعداد تقرير فنى بها والكشف عن السيارات بالمرور،في واقعة تشكيل عصابى تخصص فى التلاعب بأجزاء السيارات مجهولة المصدر والمهربة جمركيًا وإعادة بيعها للمواطنين.

كما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة بتلقى قسم شرطة الجمالية بلاغا من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم بقيامه بشراء سيارة ملاكى من نجار، -مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) بمبلغ 80 ألف جنيه، وحال قيامه بإتخاذ إجراءات نقل ملكية السيارة إكتشف وجود تلاعب بأجزائها الجوهرية، وإتهمه بالنصب عليه.

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وأضافت التحقيقات أنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبصحبته (زوج شقيقته وبحوزت رخصة تسيير سيارة ملاكى بورسعيد بإسم أحد الأشخاص منتهية التراخيص، مبلغ مالى قدره 3200 جنيه.



وبمواجهة المشكو فى حقه إعترف بالإشتراك مع الثانى فى تكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى التحصل على السيارات مجهولة المصدر والمهربة جمركيًا من أحد الأشخاص "تاجر سيارات"، وتسليمها إلى "سمكرى"، لإستبدال أرقام الشاسيه والموتور بأخرى خاصة بسيارات هالكة نتيجة حوادث سير بقصد التصرف فيها بالبيع، وأضاف بأن السيارة المشار إليها تم التلاعب بأجزائها الجوهرية بذات الإسلوب، وأن رخصة التسيير المضبوطة بحوزتهما خاصة بسيارة هالكة نتيجة حادث سير، وأنهما كانا فى سبيلهما لشراء سيارة مماثلة لها (مهربة جمركيًا)، وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى.



بمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال الأول أيدها، وبسؤال المجنى عليه إتهمهما بالنصب عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.