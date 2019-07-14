مصر | ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين وبيع أرض دولة بقيمة ٦ مليارات جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين وبيع أرض دولة بقيمة ٦ مليارات جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط رجال هيئة الرقابة الإدارية، موظفين بكل من جهاز مدينة ٦ أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واثنان￼￼￼￼ من مسئولي شركة متخصصة في مجال التسويق العقاري، وصاحبي شركة للاستثمار العقارى تم أنشائها لإثبات وضع يد غير حقيقي على قطعة ارض مساحتها ١٠٠٠ فدان من أملاك الدولة تتعدي قيمتها ٦ مليارات جنيه وتتبع جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة بالرغم من عدم وجود اي مظاهر لوضع اليد،

وقام المتهمان بالسعي لبيع تلك الأراضي بمبلغ ٣٥٠ مليون جنيه، وذلك بالاتفاق مع سكرتير نائب رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر بانتحال صفة نائب رئيس الجهاز مقابل مبالغ مالية علي سبيل الرشوة ونسبة من حصيلة البيع، وقيامه بمقابلة المواطنين الذين يسعوا الى معرفة الأوضاع القانونية لتلك الاراضي ويقوم بالتأكيد لهم على خلاف الحقيقة بقانونيتها، وبتفتيش المتهمين تم ضبط العديد من العقود المحررة ببيع تلك الأراضي بحوزتهم.

وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.