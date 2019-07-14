مصر | ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين وبيع أرض دولة بقيمة ٦ مليارات جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين وبيع أرض دولة بقيمة ٦ مليارات جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ضبط رجال هيئة الرقابة الإدارية، موظفين بكل من جهاز مدينة ٦ أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واثنان￼￼￼￼ من مسئولي شركة متخصصة في مجال التسويق العقاري، وصاحبي شركة للاستثمار العقارى تم أنشائها لإثبات وضع يد غير حقيقي على قطعة ارض مساحتها ١٠٠٠ فدان من أملاك الدولة تتعدي قيمتها ٦ مليارات جنيه وتتبع جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة بالرغم من عدم وجود اي مظاهر لوضع اليد،
وقام المتهمان بالسعي لبيع تلك الأراضي بمبلغ ٣٥٠ مليون جنيه، وذلك بالاتفاق مع سكرتير نائب رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر بانتحال صفة نائب رئيس الجهاز مقابل مبالغ مالية علي سبيل الرشوة ونسبة من حصيلة البيع، وقيامه بمقابلة المواطنين الذين يسعوا الى معرفة الأوضاع القانونية لتلك الاراضي ويقوم بالتأكيد لهم على خلاف الحقيقة بقانونيتها، وبتفتيش المتهمين تم ضبط العديد من العقود المحررة ببيع تلك الأراضي بحوزتهم.
وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.