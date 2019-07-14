مصر | حبس ثلاث متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتلهم ماسح سيارات بعابدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس ثلاث متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتلهم ماسح سيارات بعابدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة عابدين بحبس ثلاثة متهمين 4 ايام بتهمه قتل ماسح سيارات بعد سرقته عبوة مياه غازية بشارع عدلي بمنطقة عابدين.

وبسؤال المتهمون قالوا، أن المجني عليه ليس من سكان الشارع ولا يعرفونه، إلا أنه يتجول في الشارع فقط وأحيانا يقوم بمسح السيارات.

وأكدوا المتهمون: إنهم أمسكوا بالمجني عليه بعد سرقته عبوة مياه غازية ولم يتعمدوا قتله ولكنهم كانوا يحاولون تأديبه فقط على فعلته.

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وتعود البداية عندما تلقي الرائد مصطفى البلتاجي، رئيس مباحث قسم شرطة عابدين، بلاغا من شرطة النجدة بوجود متوفى بشارع عدلي، وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب يعمل في مسح السيارات بالشارع، وبه كدمات وآثار ضرب بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقلها إلى المشرحة.

وبإجراء التحريات دلت أنه أثناء قيام المجني عليه بسرقة عبوة مياه غازية من أحد الأكشاك لاحظه صاحب الكشك، وأمسك به واعتدى عليه بمساعدة شخصين آخرين حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتوالت النيابة العامة للتحقيق.