مصر | تجديد حبس متهم بقتل وإحراق جثة بائع بطيخ وابنته في حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس متهم بقتل وإحراق جثة بائع بطيخ وابنته في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان تجديد حبس عاطل متهم بقتل بائع بطيخ ونجلته وإحراق جثتيهما، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية عن مفاجأة حول الواقعة حيث تبين أن إحدى الجارات تدعى "منى.ج"، شعرت بدخان حريق نابع من مسكن الضحايا على الفور قامت بإبلاغ النجدة واستعانت برجال العقار لفتح المسكن وحينما دخلوا وجدوا جثتى الأب ونجلته مقيدين بالحبال وبهما آثار حروق.

وأضافت التحقيقات أن الأب مسجل خطر سرقات ويرجح أن تكون الواقعة بغرض الانتقام كما تبين مناظرة الجثتين وتقرير مفتش الصحة وجود آثار اعتداء بآلة حادة على رأس الأب.

وتلقى اللواء علاء عطية، مساعد فرقة جنوب القاهرة، إخطارا، من المقدم هاني أبو علم، رئيس مباحث حلوان، مفاده العثور على جثتين لبائع بطيخ، في مقتبل العقد الرابع من العمر، وابنته في عمر 10 سنوات، مقتولين وبهما آثار حروق في أنحاء متفرقة من الجسد، وتكثف مباحث القسم جهودها لكشف غموض الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات، وبعد ذلك تم كشف هوية المتهم وتبين أنه ارتكب الجريمة انتقاما لشرفه.