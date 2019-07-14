أخبار مصر | بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر وبنك مصر لدعم شباب الباحثين في مجال الابتكار والاختراع

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وقعت جامعة الأزهر بروتوكول تعاون مع بنك مصر تحت رعاية البنك المركزى المصري لإنشاء بيت التصميم بكلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا وذلك لدعم المبتكرين والمخترعين من الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

شهد توقيع البروتوكول الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتوره لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، ونرمين الطاهر، نائب وكيل محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والدكتور بركات حسانين، عميد كلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا والمشرف العام على بيت التصميم، والدكتور محمد جلال فرغلي، رئيس قسم التعدين والبترول بكلية الهندسة بقنا ومدير بيت التصميم ومقدم مقترح المشروع إلى البنك.

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أوضح رئيس الجامعة أن جامعة الأزهر قامت بإنشاء مكتب "التيكو" وحاضنة الأعمال التكنولوجية "رواق" بكلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا، ونادي ريادة الأعمال بمقر الجامعة بمدينة نصر، وأيضا إعداد مقترح مبدئي لسياسة الملكية الفكرية لجامعة الأزهر، وجاري عرضها على جميع الكليات للوصول إلى الصيغة النهائية لحماية حقوق الملكية الفكرية للجامعة ولأعضاء هيئة التدريس؛ لتشجيع الباحثين والطلاب على الإبتكار وإنتاج التكنولوجيات في بيئة محفزة ومشجعة للابتكار والإبداع.

جدير بالذكر أن هذا المشروع يمثل بداية تعاون في عدد من المشروعات بين جامعة الأزهر وبنك مصر لدعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا وتطوير البحث العلمي في الجامعة وربطه باحتياجات الصناعة الملحة في مجالات الطاقة والمياه والزراعة والصحة والتعليم والذكاء الاصطناعي لتحويل مخرجات البحث العلمي إلى نماذج أولية ونصف صناعية قابلة للتطبيق وتشجيع المصممين والمبدعين الباحثين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لإنتاج منتجات تكنولوجية متطورة بإيد مصرية تحت شعار "صنع في مصر".

ويعتبر "بيت التصميم في جامعة الأزهر" هو الأول من نوعه في جامعة الأزهر والثاني في الجامعات الحكومية والخاصة في مصر ويعد خطوة هامة في سبيل تحقيق مفهوم الجامعة الريادية.