أخبار مصر | ننشر كواليس عمل "الشؤون القانونية" بالتعليم في مخالفات الثانوية العامة.. ومصادر: لا تراجع عن إلغاء امتحانات طلاب "بيلا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر كواليس عمل "الشؤون القانونية" بالتعليم في مخالفات الثانوية العامة.. ومصادر: لا تراجع عن إلغاء امتحانات طلاب "بيلا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تظل الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة هشام جعفر هى الجندى المجهول فى التحقيقات الخاصة بمخالفات امتحانات الثانوية العامة، حيث تم رصد كثير من المخالفات خلال امتحانات الثانوية العامة والتحقيق فيها واتخاذ الاجراءات المشددة دون التهاون مع أى مخطيء.

وكشفت مصادر، أن عدد حالات الطلاب الذين قاموا بتداول صور الامتحانات عبر السوشيال ميديا وصل إلى 75 طالب وتم حرمانهم من الامتحانات لمدة عاميين، أما من تم حرمانهم من الامتحان لمدة عام يصل عددهم إلى 177 طالب، وتم التحقيق فى تطابق إجابات بأحد لجان بيلا التعليمية المشهورة بالغش بين 390 طالب وذلك فى 3 مواد، فى حين أنه تم رصد 900 حالة حيازة موبيل، بالاضافة إلى تورط 448 معلم فى مخالفات الثانوية العامة، وقد تم اخطار النيابة العامة بكل هذه المخالفات.

وقالت مصادر إن عدد المحققين بالشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى يصل إلى 70 محقق ومسئولين مسئولية كاملة عن التحقيق فى المخالفات الخاصة بالثانوية العامة فى جميع الكنترولات والدبلومات الفنية أيضًا، وأشارت المصادر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يدعم الشئون القانونية فى قراراتها تجاه معاقبة المخالفين.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن كثيرًا من نواب كفر الشيخ استخدموا "الواسطة" من أجل تخفيف العقوبات على طلاب مدرسة الشهيد لطفى العشرى التابعة لإدارة بيلا التعليمية بكفر الشيخ والمشهورة بالغش ومعروفة أنها من لجان أولاد الاكابر ولكن لم تخضع الشئون القانونية لهذه التدخلات ولم ترجع فى قراراها عن إلغاء الامتحانات لمدة عام لهؤلاء الطلاب، مؤكدة المصادر لـ"الخليج 365" أن وزارة التربية والتعليم لا تتراجع فى قراراها بشأن طلاب بيلا خاصة أن هؤلاء الطلاب قاموا بالاعتداء على المعلمين، واكدت المصادر أن الوزارة تسعي الي القضاء علي ظاهرة لجان اولاد الأكابر في كفر الشيخ مثلما فعلت في سوهاج العام الماضي.