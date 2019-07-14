أخبار مصر | بحضور وزير الآثار.. جولة لسفراء العالم في مسجد محمد بك أبو الدهب (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور وزير الآثار.. جولة لسفراء العالم في مسجد محمد بك أبو الدهب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام سفراء 50 دولة في مصر، بزيارة مسجد محمد بك أبو الدهب بصحبة الدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

والتقط السفراء الصور التذكارية أمام محراب ومنبر المسجد، واستمعوا من الدكتور مصطفى وزيري لشرح وافي عن تاريخ المسجد والمجموعة الأثرية.

جاء ذلك على هامش حفل افتتاح متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ بمبنى تكية أبو الذهب بحى الأزهر مساء اليوم بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة إيناس عبدالدائم وزيرة الثقافة و50 من سفراء دول العالم في مصر.

Advertisements

وأوضح الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار، أنه جاءت مساهمة وزارة الآثار في إنشاء متحف نجيب محفوظ في مبنى تكية أبوالذهب ، بعد موافقة اللجان الدائمة للاثار الاسلامية والقبطية عام 2017، على الطلب التي تقدمت به وزارة الثقافة لاستغلال مبنى التكية كمتحفا للاديب العالمي، وذلك ضمن حرص وزارة الاثار على استغلال جميع المباني الأثرية المغلقة.

وانتهت وزارة الآثار من أعمال ترميم وصيانة مجموعة محمد بيك ابو الذهب بالكامل والتي تضم السبيل والمسجد والتكية وحوض الدواب، وذلك ضمن مشروع ترميم وتطوير المباني الاثرية بالقاهرة التاريخية، وإسناد أعمال تخصيص مبنى التكية لإنجاز مشروع إنشاء المتحف إلى وزارة الثقافة متمثلة في صندوق التنمية الثقافية لتمويل المشروع وتحت إشراف منطقة آثار شمال القاهرة.

وأضاف مصطفى أنه بافتتاح المتحف اليوم سيكون الأديب العالمي نجيب محفوظ ضيفا دائما على تكية أبو الدهب، من خلال معروضات المتحف حيث تم تجهيز غرف التكية ووضع فاترينات عرض تضم مجموعة من روائع الأبحاث والدراسات عن أعمال نجيب محفوظ، الأوسمة والشهادات، وبعض متعلقاته الشخصية.

ويذكر أن تكية أبو الذهب أنشاءها الامير الكبير محمد بك أبو الذهب تابع علي بك الكبير، وهي تقع ضمن مجموعة محمد بك أبو الذهب والتي توجد في منطقة الازهر وكان انشاء مجموعة ابو الذهب عام 1188ه/ 1774م.