أخبار مصر | تخفيضات على الكتب ودخول مجاني لمدة شهر بمناسبة افتتاح متحف نجيب محفوظ (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تخفيضات على الكتب ودخول مجاني لمدة شهر بمناسبة افتتاح متحف نجيب محفوظ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الثقافة أن متحف الأديب نجيب محفوظ تم بتعاون ومجهود كبير مع وزارة الآثار.

وأضافت أن التكية الأثرية تم تحويلها لمتحف بعد مراعاة كافة الشروط الأثرية وتحت إشراف متخصصي وزارة الآثار، وقد انطلق المشروع منذ عام 2007.

وأعلنت الوزارة أنها ستقوم بمناسبة الافتتاح بعمل تخفيض بنسبة 50 ‎%‎ على إصدارات الكتاب، وتخفيض بنسبة 25 ‎%‎ على إصدارات الوزارة، ودخول المتحف مجانًا ولمدة شهر بمناسبة الافتتاح.

جاء ذلك على هامش حفل افتتاح متحف الأديب مجيب محفوظ منذ قليل، بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة في تكية أبو الدهب الأثرية.