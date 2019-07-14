أخبار مصر | تعرف على مواعيد العمل في متحف الأديب نجيب محفوظ وأسعار الدخول (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مواعيد العمل في متحف الأديب نجيب محفوظ وأسعار الدخول (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الآثار أن مواعيد العمل في متحف الأديب نجيب محفوظ ستكون يوميًا على فترتين، الأولى من الساعة 9 صباحًا حتى الثانية ظهرًا، والفنرة الصانية من 5 مساءً حتى 9 مساءً.

وأسعار الدخول للأجنبي 20 جنيهًا وللمصري 10 جنيهات، وللطالب المصري 2 جنيه، والطالب الأجنبي 10 جنيهات، ودخول المتحف مجاني لمدة شهر يبدأ من عدًا الاثنين.

جاء ذلك على هامش حفل افتتاح متحف الأديب نجيب محفوظ منذ قليل، بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، و50 من سفراء الدول ومحافظ القاهرة، في تكية أبو الدهب الأثرية.