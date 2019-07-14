أخبار مصر | يوسف منتصر يستغيث بـ"التعليم": حصلت على 409 درجة في الثانوية العامة ولم يبلغنى أحد أنني من الأوائل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوسف منتصر يستغيث بـ"التعليم": حصلت على 409 درجة في الثانوية العامة ولم يبلغنى أحد أنني من الأوائل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على الرغم من أنه حاصل على 409 من 410 فى نتيجة الثانوية العامة، إلا أنه تفاجأ أنه ليس من الأوائل، ولم يتواصل معه أحد سواء من المحافظة أو وزارة التربية والتعليم، وهو الطالب يوسف محمد جودة منتصر من مدرسة الشبان المسلمين إدارة بنها التعليمية شعبة علمى علوم.

يقول يوسف لـ"الخليج 365"، إن أمس لم يظهر أوائل الثانوية العامة وكان يعتقد أن الاوائل هم الحاصلين على درجات 410 أو 409.5 إلا أنه تفاجأ اليوم أثناء المؤتمر الصحفى لوزارة التربية والتعليم أن بعض الطلاب حاصلين على 409 وأسمائهم من الاوائل وفى ترتيب الثالث مكرر.

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وأضاف يوسف، أنه لم يتلقى أى إتصال هاتفى سواء من وزارة التربية والتعليم أو المحافظة وأنه لا يعرف موقفه حتى الآن من وجوده فى الأوائل أم لا.

وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن نسب نجاح وأسماء أوائل الطلاب بشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 20182019، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والأستاذ خالد عبدالحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ومدير عام الإدارة العامة للامتحانات.

وقدم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، التهنئة لجموع الأسر المصرية، على ما حققه أبنائنا الطلاب من نجاح وتفوق بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20182019 بنسب نجاح أعلى من الأعوام السابقة، موجهًا الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي.