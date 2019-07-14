أخبار مصر | بحضور سفراء ووزراء ومحافظين.. انطلاق احتفالية افتتاح متحف نجيب محفوظ (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور سفراء ووزراء ومحافظين.. انطلاق احتفالية افتتاح متحف نجيب محفوظ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت منذ قليل احتفالية افتتاح متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ بحضور عدد كبير من سفراء الدول بلغ 50 سفيرًا، وبحضور وزير الآثار الدكتور خالد العناني، ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ووزير الثقافة الستبق الدكتور حلمي النمنم، وقيادات وزارتي الثقافة والآثار ومحافظ القاهرة.

يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة إيناس عبدالدائم وزيرة الثقافة بالنيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، افتتحا صباح اليوم متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ بمبنى تكية أبو الذهب بحى الأزهر.

وتخصيص مبنى التكية جاء كمساهمة من وزارة الآثار في إنشاء متحف نجيب محفوظ داخله، بعد موافقة اللجان الدائمة للآثار الاسلامية والقبطية عام 2017، على الطلب الذي تقدمت به وزارة الثقافة لاستغلال مبنى التكية كمتحفًا للأديب العالمي، وذلك ضمن حرص وزارة الاثار على استغلال جميع المباني الأثرية المغلقة.

ووقع الاختيار على تكية أبو الدهب نظرا لقربها من المنزل الذى ولد فيه نجيب محفوظ بحى الجمالية فى القاهرة، كما ان يقع وسط منطقة القاهرة التاريخية التى استوحى منها أغلب شخصيات وأماكن رواياته‪.‬

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وانتهت وزارة الآثار من أعمال ترميم وصيانة مجموعة محمد بيك ابو الذهب بالكامل والتي تضم السبيل والمسجد والتكية وحوض الدواب، وذلك ضمن مشروع ترميم وتطوير المباني الاثرية بالقاهرة التاريخية، واسناد أعمال تخصيص مبنى التكية لإنجاز مشروع إنشاء المتحف إلى وزارة الثقافة متمثلة في صندوق التنمية الثقافية لتمويل المشروع وتحت اشراف منطقة آثار شمال القاهرة.

وبافتتاح المتحف اليوم سيكون الأديب العالمي نجيب محفوظ ضيفًا دائمًا على تكية أبو الدهب، من خلال معروضات المتحف حيث تم تجهيز غرف التكية ووضع فاترينات عرض تضم مجموعة من روائع الأبحاث والدراسات عن أعمال نجيب محفوظ، الأوسمة والشهادات، وبعض متعلقاته الشخصية.

وتكية أبو الذهب أنشاءها الأمير الكبير محمد بيك أبو الذهب تابع علي بيك الكبير، وهي تقع ضمن مجموعة محمد بيك أبو الذهب والتي توجد في منطقة الازهر وكان انشاء مجموعة ابو الذهب عام 1188ه/ 1774م.