أخبار مصر | الأزهر يمنح نتيجة الثانوية الأزهرية مجانًا للمواقع الصحفية تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر يمنح نتيجة الثانوية الأزهرية مجانًا للمواقع الصحفية تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، بأنه قرر منح نسخة من نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019، لجميع الشعب، لوسائل الإعلام المختلفة والمواقع الصحفية مجانًا، تيسيرًا على أبناء الأزهر وحرصًا على مصلحتهم ومراعاة لأولياء الأمور.

وأكد الشيخ صالح عباس أن المركز الإعلامي للأزهر نسق مع المواقع الصحفية لنشر هذه النتيجة وإتاحتها للجمهور مجانًا، وذلك في إطار حرص الأزهر على تسهيل الحصول على النتائج، والخطوات التي يتخذها الأزهر نحو التحول الإلكتروني، وإتاحة كل المعلومات والأدوات التي يحتاجها الطلاب إلكترونيا.