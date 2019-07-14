أخبار مصر | "الشباب والرياضة" تحقق في وجود وكر للمخدرات بإحدى الساحات الشعبية ببورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب والرياضة" تحقق في وجود وكر للمخدرات بإحدى الساحات الشعبية ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقوم وزارة الشباب والرياضة، بالتحقيق فيما ورد إليها من استغاثة حول وجود وكر للمخدرات بإحدي الساحات الشعبية ببورسعيد، وكذلك الشكوى من تحول الملعب إلى حظيرة مواشي ووكر لزراعة المخدرات بالملعب.

وعلي الفور بدأت وزارة الشباب والرياضة بالتحقيق وتشكيل لجنة من الوزارة لكشف ملابسات الاستغاثة، وإحالة ونقل المقصرين والمتقاعسين عن أداء عملهم وتحويلهم للتحقيق.

ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة من أجل تقييم الأداء بمراكز الشباب فى جميع محافظات الجمهورية، وتحفيز مجالس الإدارات الناجحة فى إدارة مراكز الشباب بالصورة الواجبة، ومحاسبة المقصرين، وتقديم وتطوير الخدمات لدى المواطنين والأعضاء المترددين على المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية.