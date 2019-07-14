أخبار مصر | مصر تدين الهجوم على فندق في مدينة كيسمايو بجنوب الصومال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تدين الهجوم على فندق في مدينة كيسمايو بجنوب الصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، الهجوم الإرهابي على فندق في مدينة كيسمايو بجنوب الصومال، مما أسفر عن وفاة نحو 26 شخصاً وإصابة 56 آخرين.

وأعرب البيان عن خالص التعازي للحكومة الصومالية وأسر الضحايا، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدا على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الصومال الشقيق في تلك المحنة. كما أكد البيان على استمرار الدعم المصري للحكومة الصومالية الفيدرالية من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد