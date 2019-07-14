شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يبحث جوانب التعاون مع ألمانيا في مجال التعليم الفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، الأحد، مع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني.

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وخلال اللقاء، عرض وزير التعليم أهم جوانب التعاون المستقبلي مع الجانب الألمانى فيما يخص التعليم الفنى، لاسيّما من خلال إنشاء أكاديمية لتدريب وتقييم معلمي التعليم الفنى، وكذلك مقترح إنشاء هيئة لضمان جودة التعليم الفنى والتدريب التقنى، خاصةً أن معايير الجودة التي يتطلبها التعليم الفني تختلف عن المعايير الأخرى لباقى أنواع التعليم.

وذكر وزير التربية والتعليم أن الهيئة الجديدة المقترحة سوف تطبق معايير الاعتماد والجودة الألمانية، وهو ما يمثل خطوة مهمة للارتقاء بمستوى التعليم الفنى بالوصول إلى درجة الاعتماد العالمى، بما يتيح لخريجي التعليم الفنى الحصول على فرص عمل في الخارج.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتطوير التعليم الفنى، من أجل تلبية احتياجات سوق العمل، ورفع كفاءة العمالة الفنية، بما يسهم في تعزير قدرات الاقتصاد القومى، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة دراسة هذا الموضوع من كل جوانبه، لا سيما في ظل وجود هيئة قائمة بالفعل. كما شدد مدبولى على ضرورة ضمان الاستمرارية ومعايير الكفاءة للهيئة الجديدة المقترحة، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع اتحاد الصناعات حول آليات الإدارة والهيكل المقترح.