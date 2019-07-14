شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري ومحافظ البحر الأحمر يفتتحان عددًا من سدود الحماية من السيول بمرسى علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، الأحد، أربعة سدود حماية بقرية الشيخ الشاذلي بمرسى علم، لحماية القرية وضريح الإمام أبي الحسن الشاذلي من مخاطر السيول في حال حدوثها.

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من جانبه، وجه المحافظ الشكر لوزير الري، معربًا عن سعادته بإفتتاح هذه السدود، مشيدا بدور الوزارة ومساهمتها في إقامة العديد من سدود الحماية بمدن البحر الأحمر.

وأكد وزير الري أن البحر الأحمر شهدت إقامة العديد من سدود الحماية، والبحيرات الصناعية خلال الفترة القليلة الماضية مما ساهم في تأمين جميع مدن المحافظة من مخاطر السيول، مؤكدا أن هذه السدود تأتي ضمن خطة الدولة لحماية مدن البحر الأحمر.

يذكر أن السدود التي تم افتتاحها بقرية الشيخ الشاذلي، هي سد أم دهيس، سد w3، سد أم سمرة، وسد أم حرينة، وتبلغ السعة التخزينية لها 2 مليون متر مكعب من المياه، وتم تنفيذها بواسطة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.

وزير الري ومحافظ البحر الأحمر يفتتحان عددا من سدود الحماية من السيول بقرية الشيخ الشاذلي بمرسي علم

وزير الري ومحافظ البحر الأحمر يفتتحان عددا من سدود الحماية من السيول بقرية الشيخ الشاذلي بمرسي علم