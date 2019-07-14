شكرا لقرائتكم خبر عن الثاني مكرر علمي بالثانوية الأزهرية: الدكتور مصطفى محمود مثلي الأعلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفي محمود سعد محمد شحاتة، الطالب بمعهد أزهري شباس الملح بدسوق بالثانوية الأزهرية القسم العلمي والحاصل على مجموع ٦٤٩ من ٦٥٠ درجة بنسبة ٩٩.٨٥%، وترتيبه الثاني مكرر للقسم العلمي على مستوى الجمهورية، إنه كان يذاكر منذ بداية العام الدراسي خمس ساعات يوميًا، وقبل الامتحانات تمت زيادة الساعات إلى ١٢ ساعة يوميًا، وكان يعتمد على كتاب الوزارة إضافة للكتب الخارجية.

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وأكد أنه عرف النتيجة من علاء العريان، مدير العلاقات العامة بالمنطقة الأزهرية وأبلغه بأن الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، سيكرمه هو وآمال رزق جاويش، الحاصلة على المركز السادس على مستوى الجمهورية للقسم الأدبي.

وذكر أن والده كان موظفًا، ومتوفى ووالدته ربة منزل وكانت تعول الأسرى بمعاش والده، وشقيقه الأكبر ببكالريوس طب أسنان أسيوط وشقيقته حاصلة على بكالريوس علوم كيمياء ومتزوجة، وأنه سيلتحق بكلية الطب ومثله الأعلى الدكتور مصطفى محمود، ويؤمن بحكمه تقول: «الفشل أول طريق النجاح».

وينصح طلاب الثانوية بألا يعرضوا أنفسهم لأي ضغوط، ويجتهدوا في دراستهم كأي عام دراسي.