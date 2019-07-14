شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تستعد لتنسيق 2019 بتجهيز 8 معامل للحاسب الآلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة حلوان، برئاسة الدكتور ماجد نجم، الأحد، عن استعداداتها لأعمال التنسيق الإلكتروني للعام الدراسي الجديد 2019 -2020، بتجهيز ٨ معامل للحاسب الآلي مزودة بـعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر، لخدمة طلاب الثانوية العامة بتنسيق ٢٠١٩.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، في تصريحات صحفية، إن المعامل التي تم تجهيزها لاستقبال الطلاب هي المعمل المركزى بالجامعة ومعملان في كلية الهندسة بالمطرية، ومعمل كلية الهندسة بحلوان ومعملان في كلية التربية الرياضية بنين، ومعمل كلية التربية الموسيقية، وأيضا معمل بكلية الفنون الجميلة، موضحا أن هذه المعامل مزودة بالأجهزة، وتقدم الخدمة للطلاب بالمجان طوال أيام المراحل المختلفة للتنسيق، مع تقديم خدمات مميزة للطلاب بالمعامل، وتوفير المبرمجين والفنيين لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم وتزويدهم بالإرشادات اللازمة.

وأشار إلى أنه يجري استقبال طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية وشهادات فنية لإجراء عملية التنسيق خلال الفترات المحددة.