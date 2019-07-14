شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. إجراءات التظلم من النتيجة خطوة بخطوة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد عبدالحكم، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن غدا الاثنين ستصل نتائج الثانوية العامة للمدارس في أنحاء الجمهورية.

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وأكد «عبدالحكم» أن مستوى امتحانات العام الحالي كان مطابقاً للمواصفات ولم يرد أي أسئلة من خارج المنهج، ما تسبب في حالة من الرضا وارتفاع في نسب النجاح حيث وصلت النتيجة لـ 78%.

وأضاف «عبدالحكم» في تصريحات لقناة TeN، اليوم الأحد، أن طلاب الثانوية العامة بإمكانهم التظلم ابتداء من الثلاثاء المقبل من خلال المديرية التابع لها ويكون داخل المديرية لجنة من الكنترول تستقبل التظلمات، وأثناء التقدم بالتظلم يتم تحديد موعد لإطلاع الطالب على ورقة إجابته وخلال 3 أيام تظهر نتيجة التظلم.