شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حل مشكلة طلاب «ثانوية الإمارات».. وزيرة الهجرة تشكر وزير التعليم العالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بخالص شكرها وتقديرها لمعالي الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لسرعة استجابته وحل مشكلة أبنائنا المصريين بالخارج، الحاصلين على الثانوية العامة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي السياق ذاته، نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم، كما تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن مضاهاة المحتوى العلمى لمادة العلوم الصحية التي درسها الطلاب المصريون بالشهاداة الثانوية بدولة الإمارات بالمحتوى العلمى لمادة الأحياء التي يدرسها طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية.

كما أشار بيان صحفي صادر عن وزارة التعليم العالي إلى أحقية الطلاب المصريين الدارسين بالثانوية بدولة الإمارات العربية المتحدة الالتحاق بمجموعة كليات القطاع الطبى بالجامعات المصرية في ضوء التقييم الشامل للمحتوى العلمى الذي تتضمنه المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية، شريطة دراسة الطالب مادة الأحياء في الصف التاسع والصف الحادى عشر، إضافة إلى مادة العلوم الصحية في الصف الثانى عشر.