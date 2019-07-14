شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: الحكومة دعمتنا بـ17.5 مليون جنيه لتطوير 5 قرى أكثر احتياجًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، إن وزارة التنمية المحلية دعمت المحافظة بـ17 مليونا و500 ألف جنيه لتطوير وتحسين مستوى الخدمات بعدد 5 قرى من الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن القرى هي «جزيرة الوكلية بمركز الفشن، والفقاعي بمركز ببا، والمحمودية بمركز سمسطا، وأبويط بمركز الواسطى، وبنى خليفة بمركز ناصر» ضمن مشروع تطوير وتنمية بعض القرى المصرية الذي تنفذه وزارتا التنمية المحلية والإسكان في محافظات أسيوط والمنيا وبني سويف، في الفترة من 1/7 /2019 وحتى 30 / 6 / 2020.

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية، الأحد، أن الأعمال التي سيتم تنفيذها في هذه القرى تشمل رصف بعض الطرق ومداخل القرى، وتنفيذ أعمال إنارة من خلال تركيب أعمدة إنارة، وتركيب كشافات ليد، ضمن خطة الحكومة لتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة تنفيذ مشروعات خدمية تساهم في تحقيق تغيير ملموس وسريع في مستوى معيشة المواطن البسيط.

وأضاف أن المشروع يتم تنفيذه بالمحافظة عن طريق جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد التابع لوزارة الإسكان وبالتنسيق الكامل مع أجهزة المحافظة المعنية، وذلك بناء عن مقترح بالمشروعات المطلوب تنفيذها والذي تم إعداده من خلال فريق عمل مشترك يضم الجهاز والمختصين من المحافظة، حيث رُوعيت الأولويات على أن يتم التطوير بشكل مرحلي ليشمل جميع الخدمات والمرافق.